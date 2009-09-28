Во 2 сезоне 16 серии сериала «Обмани меня» доктор Лайтман учит дочь водить машину, но она врезается в пожарный гидрант. Риа Торрес пытается выяснить, что произошло с ее сводной сестрой в колонии для несовершеннолетних, при помощи коллег.