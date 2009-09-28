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Киноафиша Сериалы Обмани меня Сезоны Сезон 2 Серия 3

Обмани меня 2009 - 2011 3 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Обмани меня»
До самой сути
Сезон 2 / Серия 1 28 сентября 2009
Правда или последствия
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2009
Фактор контроля
Сезон 2 / Серия 3 12 октября 2009
Милая моя
Сезон 2 / Серия 4 19 октября 2009
Тяжкие телесные повреждения
Сезон 2 / Серия 5 26 октября 2009
Неоткровенность
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2009
Чёрная пятница
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2009
Тайный Санта
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2009
Фолд Эквити
Сезон 2 / Серия 9 30 ноября 2009
Тракторист
Сезон 2 / Серия 10 14 декабря 2009
Удар дьявола
Сезон 2 / Серия 11 7 июня 2010
Шестнадцатилетие
Сезон 2 / Серия 12 14 июня 2010
Вся правда
Сезон 2 / Серия 13 21 июня 2010
Реагировать на контакт
Сезон 2 / Серия 14 28 июня 2010
Учитель и ученики
Сезон 2 / Серия 15 12 июля 2010
Преступница
Сезон 2 / Серия 16 19 июля 2010
Пулей вверх
Сезон 2 / Серия 17 26 июля 2010
Шейный захват
Сезон 2 / Серия 18 2 августа 2010
Крысолов
Сезон 2 / Серия 19 16 августа 2010
Уязвимый
Сезон 2 / Серия 20 23 августа 2010
Тьма и свет
Сезон 2 / Серия 21 30 августа 2010
Черное и белое
Сезон 2 / Серия 22 13 сентября 2010
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Обмани меня» Джиллиан убеждает коллегу, что агентство справится некоторое время без своего руководителя, и Лайтман отправляется с дочерью на отдых в Мексику. Но и там для лучшего специалиста по лжи находится работа...

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