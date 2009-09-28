Во 2 сезоне 3 серии сериала «Обмани меня» Джиллиан убеждает коллегу, что агентство справится некоторое время без своего руководителя, и Лайтман отправляется с дочерью на отдых в Мексику. Но и там для лучшего специалиста по лжи находится работа...