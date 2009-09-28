Во 2 сезоне 7 серии сериала «Обмани меня» суматоха в очередную черную пятницу приводит к большому количеству пострадавших. К Лайтману за помощью обращается 16-летний подросток, полагающий, что его похитили в младенчестве у биологических родителей.