Во 2 сезоне 12 серии сериала «Обмани меня» доктор Лайтман переживает, что его дочь поступает в колледж далеко от дома. Рядом с офисом происходит взрыв, и Кэл понимает, что это дело рук террориста, с которым он давно сталкивался в Пентагоне.