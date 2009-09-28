Во 2 сезоне 12 серии сериала «Обмани меня» доктор Лайтман переживает, что его дочь поступает в колледж далеко от дома. Рядом с офисом происходит взрыв, и Кэл понимает, что это дело рук террориста, с которым он давно сталкивался в Пентагоне.
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