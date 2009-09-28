Во 2 сезоне 13 серии сериала «Обмани меня» молодая вдова обвиняется в убийстве пожилого и богатого мужа цианидом. Лайтман соглашается выступить экспертом в суде против Клэр, поскольку его бывшая супруга Зоя является адвокатом девушки.
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