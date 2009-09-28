Во 2 сезоне 8 серии сериала «Обмани меня» Эмили и Джиллиан готовятся к новогоднему празднику в агентстве. Лайтман проверяет правдивость показаний американца, завербованного талибами, который должен указать на местоположение морских пехотинцев.