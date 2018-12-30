Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Отверженные Сезоны Сезон 1 Серия 4

Отверженные 2018 - 2019 4 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 30 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 6 января 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 13 января 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 20 января 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 27 января 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 3 февраля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Отверженные» с момента последней встречи с Жавером проходит восемь лет. Близится июньский бунт, который всколыхнет весь Париж. Но Вальжану нет до революции никакого дела. Он по-прежнему посвящает жизнь заботе о Козетте.  

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Тёмные очки
Тёмные очки 2 комментария
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Приложение киноафиши