В 1 сезоне 4 серии сериала «Отверженные» с момента последней встречи с Жавером проходит восемь лет. Близится июньский бунт, который всколыхнет весь Париж. Но Вальжану нет до революции никакого дела. Он по-прежнему посвящает жизнь заботе о Козетте.