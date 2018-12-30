В 1 сезоне 4 серии сериала «Отверженные» с момента последней встречи с Жавером проходит восемь лет. Близится июньский бунт, который всколыхнет весь Париж. Но Вальжану нет до революции никакого дела. Он по-прежнему посвящает жизнь заботе о Козетте.
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