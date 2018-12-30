В 1 сезоне 6 серии сериала «Отверженные» французская армия переходит в наступление, убивая сотни протестующих. Вальжан продолжает искать Мариуса и Козетту, но на его пути возникает Жавер. Кто выйдет из финального противостояния победителем?
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