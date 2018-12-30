В 1 сезоне 2 серии сериала «Отверженные» с момента побега Жана проходит шесть лет. Взяв чужое имя, он поселяется в провинциальном городке Монтрей, где становится мэром. Здесь бывший каторжник знакомится с матерью-одиночкой Фантиной.