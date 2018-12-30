В 1 сезоне 3 серии сериала «Отверженные» правда об истинной личности Вальжана доходит до Жавера. Но беглому каторжнику вновь удается скрыться от полиции. Пообещав Фантине разыскать ее маленькую дочь, Жан отправляется в Монфермей.
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