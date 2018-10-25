В 1 сезоне 2 серии сериала «Наследие» Лэндон бесследно исчезает. Под подозрением каждый ученик, а обстановка в школе накаляется до предела. Директор Аларик, Хоуп и Рафаэль начинают поиски, не подозревая, что их ждет впереди.
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