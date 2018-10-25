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Киноафиша Сериалы Наследие Сезоны Сезон 1 Серия 6

Наследие 2018 6 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Наследие»
Теперь ты должна бежать
Сезон 1 / Серия 1 25 октября 2018
Некоторые просто хотят видеть мир в огне
Сезон 1 / Серия 2 1 ноября 2018
Нас дурачат, Педро
Сезон 1 / Серия 3 8 ноября 2018
Хоуп тебе не цель
Сезон 1 / Серия 4 15 ноября 2018
Маливор
Сезон 1 / Серия 5 29 ноября 2018
Матушка-Зомби
Сезон 1 / Серия 6 6 декабря 2018
Смерть всё стучит в мои двери
Сезон 1 / Серия 7 13 декабря 2018
Мне стоит начать с конца
Сезон 1 / Серия 8 24 января 2019
Что Хоуп делала в твоём сне?
Сезон 1 / Серия 9 31 января 2019
Существует мир где твоя мечта сбылась
Сезон 1 / Серия 10 7 февраля 2019
Понадобится прожектор
Сезон 1 / Серия 11 21 февраля 2019
По центру мумия идет
Сезон 1 / Серия 12 28 февраля 2019
Я еще могу сделать много хорошего
Сезон 1 / Серия 13 7 марта 2019
Давай завершим танец
Сезон 1 / Серия 14 14 марта 2019
Я расскажу историю
Сезон 1 / Серия 15 21 марта 2019
Лазейка есть всегда
Сезон 1 / Серия 16 28 марта 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Наследие» ведьмы-близняшки готовятся к празднованию дня рождения и организуют вечеринку, в то время как Аларик озабочен атакой Джо. Между Рафаэлем и Хоуп возникают первые серьезные разногласия.

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