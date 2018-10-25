В 1 сезоне 5 серии сериала «Наследие» начинаются выборы в почетный совет. Принять участие в мероприятии могут все сверхъестественные существа. Между тем Лэндон пытается выяснить, кто он на самом деле. В этом его поддерживает Хоуп.
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