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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Ланцет
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Актеры сериала «Ланцет»
Вся информация о сериале
Иван Жидков
Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача
Борис Каморзин
Олег Романович Федулов, главврач, отец Глеба
Полина Агуреева
Polina Agureeva
Ольга, психиатр
Евгения Симонова
Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача
Дмитрий Блохин
Dmitriy Blokhin
Александр Обласов
Игорь Анатольевич Павлов, друг и коллега Ладынина
Павел Трубинер
"Ланцет" Илья Александрович Ладынин, кардиохирург, зам.главврача по КЭР, отец Леонида
Иван Рудаков
Алексей Петрович Звонарёв, ст.опер УГРО
Артемий Шаффер
Леонид Ладынин, сын Ильи и Анастасии
Алексей Кирсанов
Aleksey Kirsanov
Григорий Зельцер
Grigoriy Zeltser
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