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Киноафиша Сериалы Ланцет Актеры и роли

Актеры сериала «Ланцет»

Актеры сериала «Ланцет» Вся информация о сериале
Иван Жидков
Иван Жидков
Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача Борис Каморзин
Борис Каморзин
Олег Романович Федулов, главврач, отец Глеба Полина Агуреева
Полина Агуреева Polina Agureeva
Ольга, психиатр Евгения Симонова
Евгения Симонова
Глеб Олегович Федулов, реаниматолог кардиолог, зав.кардиологии, сын главврача Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин Dmitriy Blokhin
Александр Обласов
Александр Обласов
Игорь Анатольевич Павлов, друг и коллега Ладынина Павел Трубинер
Павел Трубинер
"Ланцет" Илья Александрович Ладынин, кардиохирург, зам.главврача по КЭР, отец Леонида Иван Рудаков
Иван Рудаков
Алексей Петрович Звонарёв, ст.опер УГРО
Артемий Шаффер
Леонид Ладынин, сын Ильи и Анастасии
Алексей Кирсанов
Алексей Кирсанов Aleksey Kirsanov
Григорий Зельцер Grigoriy Zeltser
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