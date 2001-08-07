В 9 серии 1 сезона сериала «Крот» из-за конфликта с Сергеем, агент ФСБ планирует заменить его двойником. Старков по поручению Кузьмичева едет в его родной городок, чтобы узнать, как обстоят дела у его семьи. В столице убит родной брат Маргеладзе.
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