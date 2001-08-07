В 8 серии 1 сезона сериала «Крот» Сергей встречается с Маргеладзе, что приводит к объявлению войны. Вскоре офис бандита обстреливается из гранатомета. Люди Вахтанга встречаются с Санькой и предлагают ему сотрудничать с ним.
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