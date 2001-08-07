В 5 серии 1 сезона сериала «Крот» Сергей продолжает набирать авторитет, его подъем происходит очень стремительно. Постепенно он втирается в доверие к боссу и становится наиболее приближенным к нему человеком.
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