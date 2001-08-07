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Киноафиша Сериалы Крот Сезоны Сезон 1 Серия 5

Крот 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Крот»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 7 августа 2001
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 8 августа 2001
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 9 августа 2001
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 14 августа 2001
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 15 августа 2001
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 16 августа 2001
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 августа 2001
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 августа 2001
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 23 августа 2001
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 28 августа 2001
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 29 августа 2001
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 30 августа 2001
О чем cерия

В 5 серии 1 сезона сериала «Крот» Сергей продолжает набирать авторитет, его подъем происходит очень стремительно. Постепенно он втирается в доверие к боссу и становится наиболее приближенным к нему человеком.

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