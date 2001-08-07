В 6 серии 1 сезона сериала «Крот» криминальный авторитет рассказывает Сергею про написанное завещание. Согласно ему, после кончины Часовщика, он станет владельцем всей его собственности. Внезапно начальник Кузьмичева погибает от сердечного приступа.
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