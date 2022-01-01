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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Кризис нежного возраста
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Актеры сериала «Кризис нежного возраста»
Вся информация о сериале
Евгений Цыганов
Yevgeni Tsyganov
Максим Виторган
Maksim Vitorgan
Валерий Александрович Силкин, продюсер, отец Ани
Алиса Гребенщикова
Мария Силкина, мать Ани
Никита Волков
Александр Антипов, саксафонист
Федор Лавров
Павел Ермаков, ветеринар, отец Шуры
Руслан Ягудин
ст.лейтенант Сергей Якубов, полицейский
Ксения Суркова
Аня Силкина
Александра Ребенок
Ника, мать Шуры
Кристина Исайкина
Юля Кузьмина
Мария Поезжаева
Шура Ермакова
Александр Грашин
Алексей Козябин, сосед Шуры
Артем Лощилин
Николай Канин, самбист
Екатерина Захарова
Шатохина
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