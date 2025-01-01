Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Крестный
Киноафиша Сериалы Крестный Сезоны

Крестный, список сезонов

Крестный 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТВ Центр

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Крестный»
Крестный - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 22 декабря 2014 - 25 декабря 2014
 
На IMDb фильм уже получил 7 баллов: инсайдеры раскрыли дату онлайн-премьеры «Голого пистолета» с Нисоном и Андерсон
Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы
«Доставка с гарантией»: сериал, который готов ворваться в лигу «Невского» и «Первого отдела» — и победить
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко
«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше