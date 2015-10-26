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Постер сериала Королева красоты
Постер сериала Королева красоты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Королева красоты

Королева красоты (2015 - 2015)

Королева красоты 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

Простая девушка Катя из деревни благодаря своей красоте завоевала признание во всем мире. Она представляла советскую модную индустрию 60-х годов и стала первой моделью, которую оценили на Западе. Красавице рукоплескала Франция, журналисты окрестили ее «национальным достоянием». Но дома ее встречала неприглядная советская действительность, сплетни, коварство, завистливые взгляды и несчастная любовь… Все началось с того, что отец Кати ревновал ее мать, считая, что она родила такую красивую дочь от другого мужчины.

В ролях
В ролях
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Александр Тютин
Александр Тютин
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Себастьян Сисак
Себастьян Сисак
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Королева красоты - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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