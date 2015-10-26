Простая девушка Катя из деревни благодаря своей красоте завоевала признание во всем мире. Она представляла советскую модную индустрию 60-х годов и стала первой моделью, которую оценили на Западе. Красавице рукоплескала Франция, журналисты окрестили ее «национальным достоянием». Но дома ее встречала неприглядная советская действительность, сплетни, коварство, завистливые взгляды и несчастная любовь… Все началось с того, что отец Кати ревновал ее мать, считая, что она родила такую красивую дочь от другого мужчины.