В 1-м сезоне сериала «Королева красоты» Катя Панова появилась на свет в маленькой деревне под Москвой. Ее папа Михаил ревновал супругу к прошлому. Причиной стала Катя. Он был уверен, что красивая дочь неспроста не похожа на него и свою сестру Любу. Катя отвергала ухаживания местных парней. Она не сомневалась, что ее ждет другая судьба. Девушка мечтает выйти на подиум и поехать во Францию. После очередной ссоры с родителями она решает воплотить мечту в жизнь, едет в советскую столицу и обращается за помощью к знаменитому модельеру Вене Кротову. Ему импонирует решительная провинциалка, он решает помочь ей и устраивает манекенщицей в Дом мод.