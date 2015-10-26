Меню
Королева красоты 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Королева красоты
Королева красоты 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева красоты»

В 1-м сезоне сериала «Королева красоты» Катя Панова появилась на свет в маленькой деревне под Москвой. Ее папа Михаил ревновал супругу к прошлому. Причиной стала Катя. Он был уверен, что красивая дочь неспроста не похожа на него и свою сестру Любу. Катя отвергала ухаживания местных парней. Она не сомневалась, что ее ждет другая судьба. Девушка мечтает выйти на подиум и поехать во Францию. После очередной ссоры с родителями она решает воплотить мечту в жизнь, едет в советскую столицу и обращается за помощью к знаменитому модельеру Вене Кротову. Ему импонирует решительная провинциалка, он решает помочь ей и устраивает манекенщицей в Дом мод.

Сезон 1
Серия 1
26 октября 2015
Серия 2
26 октября 2015
Серия 3
26 октября 2015
Серия 4
27 октября 2015
Серия 5
27 октября 2015
Серия 6
28 октября 2015
Серия 7
28 октября 2015
Серия 8
29 октября 2015
Серия 9
29 октября 2015
Серия 10
30 октября 2015
Серия 11
30 октября 2015
Серия 12
30 октября 2015
