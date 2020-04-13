В 1 сезоне 1 серии сериала «Эксперт» бывший криминалист Крылов попадает в автокатастрофу, в результате которой погибает его отец. Покинув больницу в инвалидном кресле, сыщик открывает расследование и соглашается вернуться на работу в полицию.
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
«Аутсорса» с Янковским тут нет, зато есть Борисов: ИИ выбрал 3 лучших российских сериала за 8 месяцев 2025 года — результат вас удивит
В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail