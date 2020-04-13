В 1 сезоне 13 серии сериала «Эксперт» дело об аварии преподносит Крылову очередной неприятный сюрприз. Умирает важный свидетель, однако круг подозреваемых сужается. Воскресенская с ужасом узнает, что Леша виделся с Голубевым.
