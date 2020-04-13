Меню
Эксперт 2020 13 серия 1 сезон

Сезон 1 / Серия 1 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 3 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 5 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 6 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 7 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 8 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 10 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 11 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 12 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 13 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 14 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 15 23 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 16 23 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Эксперт» дело об аварии преподносит Крылову очередной неприятный сюрприз. Умирает важный свидетель, однако круг подозреваемых сужается. Воскресенская с ужасом узнает, что Леша виделся с Голубевым.

