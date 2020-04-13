В 1 сезоне 6 серии сериала «Эксперт» главный герой отправляется в тюрьму, где отбывает наказание водитель, виновный в ДТП. Однако допрос не складывается: заключенный явно что-то недоговаривает. Удастся ли Борису Крылову выяснить правду?
