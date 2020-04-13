Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Эксперт Сезоны Сезон 1 Серия 6

Эксперт 2020 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 1 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 3 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 5 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 6 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 7 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 8 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 10 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 11 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 12 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 13 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 14 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 15 23 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 16 23 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Эксперт» главный герой отправляется в тюрьму, где отбывает наказание водитель, виновный в ДТП. Однако допрос не складывается: заключенный явно что-то недоговаривает. Удастся ли Борису Крылову выяснить правду?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вниз
Вниз 1 комментарий
Выход 8
Выход 8 9 комментариев
Главы государств
Главы государств 1 комментарий
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше