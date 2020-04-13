В 1 сезоне 10 серии сериала «Эксперт» следственный отдел ищет пистолет, из которого был застрелен бизнесмен. К удивлению полицейских, преступник сам является в отделение с повинной. Между тем Лешка опрометчиво идет за советом к Голубеву.
