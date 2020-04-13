Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Эксперт Сезоны Сезон 1 Серия 4

Эксперт 2020 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Сезон 1 / Серия 1 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 3 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 5 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 6 15 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 7 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 8 16 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 10 20 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 11 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 12 21 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 13 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 14 22 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 15 23 апреля 2020
Сезон 1 / Серия 16 23 апреля 2020
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Эксперт» поиски убийцы бизнесмена продолжаются. Воскресенская подозревает в преступлении супругу покойного, однако веских улик против нее нет. В расследование майора вновь вмешивается Борис Крылов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вниз
Вниз 1 комментарий
Выход 8
Выход 8 9 комментариев
Главы государств
Главы государств 1 комментарий
«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям
Расплатился ли Серхан за все свои грехи? Рассказываем, чем закончился турецкий сериал «Дикий»
Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше