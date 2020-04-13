В 1 сезоне 8 серии сериала «Эксперт» поиск убийцы олигарха продолжается. Благодаря следственному эксперименту консультант Борис Крылов выясняет, как было совершено преступление. Анна тем временем продолжает искать общий язык с сыном Лешей.
