В 1 сезоне 15 серии сериала «Конная полиция» у Волкова появляется шанс расплатиться с долгами в том случае, если он окажет содействие в проведении опасной операции. Настя хочет помочь возлюбленному, а завхоз подозревает свою любимую в измене.
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