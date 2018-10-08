В 1 сезоне 15 серии сериала «Конная полиция» у Волкова появляется шанс расплатиться с долгами в том случае, если он окажет содействие в проведении опасной операции. Настя хочет помочь возлюбленному, а завхоз подозревает свою любимую в измене.