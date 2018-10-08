В 1 сезоне 10 серии сериала «Конная полиция» Эльвира говорит Максиму, что не сможет ответить взаимностью на его чувства. Расстроенный парень решает уволиться из полка, но коллектив против. Они хотят заставить девушку уговорить его остаться.