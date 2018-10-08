В 1 сезоне 13 серии сериала «Конная полиция» Сергей получает возможность вернуться на оперативную службу. Однако для этого ему необходимо заставить Настю посетить юбилей ее отца, генерала полиции, а уговорить девушку — непростая задача...
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