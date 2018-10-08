В 1 сезоне 14 серии сериала «Конная полиция» Волков сговаривается с генералом Корниловым, чтобы вернуть потерянную должность. Мать Эльвиры старается избегать Максима и дочь. Кондратьев оказывается в сложном положении из-за проблемного парня Ирины.
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