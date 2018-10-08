В 1 сезоне 2 серии сериала «Конная полиция» Волкову необходимо до вечера вернуть Захару долг — 150 тысяч. Максим с Кутеповым в очередной раз ругаются, а уже на дежурстве проводят масштабную операцию. Все в специальном полку идет не по плану...