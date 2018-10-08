В 1 сезоне 11 серии сериала «Конная полиция» Волков идет на различные хитрости, надеясь, что Настя простит его. Бывший оперативник отправляется на соревнования, в которых участвует девушка. Максим вновь пытается впечатлить Эльвиру.
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