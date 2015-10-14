Во 2 сезоне 2 серии сериала «Королевство» Алви пытается разрулить не самую приятную ситуацию, которая стала результатом безрассудного поведения Райана. В это же время Лиза представляет всем своего нового бойца Алисию. Джей знакомится с фотографом.
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