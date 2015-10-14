Во 2 сезоне 8 серии сериала «Королевство» Алви и Лиза приглашают в тренажерный зал новых спонсоров в надежде, что Алисия сможет произвести на них хоть какое-то впечатление. Райан и Джей наслаждаются неожиданной возможностью отдохнуть от тренировок.
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