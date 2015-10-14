Во 2 сезоне 19 серии сериала «Королевство» Алисия принимает крайне важное решение, которое повлияет на всю ее будущую карьеру. Райан в очередной раз понимает, насколько нестабилен его новый сосед по комнате. Сможет ли он со всем справиться?