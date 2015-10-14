Во 2 сезоне 18 серии сериала «Королевство» Алисия готовится к самому важному бою в своей карьере. Но сможет ли она победить? В то же время неожиданное возвращение Лизы становится настоящей помехой для отношений Алви и его новой девушки Роксаны.