Во 2 сезоне 18 серии сериала «Королевство» Алисия готовится к самому важному бою в своей карьере. Но сможет ли она победить? В то же время неожиданное возвращение Лизы становится настоящей помехой для отношений Алви и его новой девушки Роксаны.
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