В 1 сезоне 23 серии сериала «Черная любовь» герои пытаются выяснить, кто является братом Эмира. Тем временем втайне от Кемаля Нихан расследует обстоятельства той ночи. Влюбленным приходит посылка, которая может коренным образом изменить их жизнь.