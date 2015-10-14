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Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны Сезон 1 Серия 23

Черная любовь 2015 - 2017 23 серия 1 сезон

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10 голосов
Все серии 1 сезона «Черная любовь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 11 ноября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 ноября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 2 декабря 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 декабря 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 24 декабря 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 30 декабря 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 13 января 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 20 января 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 27 января 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 3 февраля 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 10 февраля 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 17 февраля 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 24 февраля 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 2 марта 2016
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 9 марта 2016
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 16 марта 2016
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 23 марта 2016
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 30 марта 2016
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 6 апреля 2016
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 13 апреля 2016
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27 20 апреля 2016
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28 27 апреля 2016
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29 4 мая 2016
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30 11 мая 2016
Эпизод 31
Сезон 1 / Серия 31 18 мая 2016
Эпизод 32
Сезон 1 / Серия 32 25 мая 2016
Эпизод 33
Сезон 1 / Серия 33 1 июня 2016
Эпизод 34
Сезон 1 / Серия 34 8 июня 2016
Эпизод 35
Сезон 1 / Серия 35 15 июня 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 23 серии сериала «Черная любовь» герои пытаются выяснить, кто является братом Эмира. Тем временем втайне от Кемаля Нихан расследует обстоятельства той ночи. Влюбленным приходит посылка, которая может коренным образом изменить их жизнь.

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