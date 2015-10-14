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Киноафиша Сериалы Черная любовь Сезоны Сезон 1 Серия 13

Черная любовь 2015 - 2017 13 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Черная любовь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 октября 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 октября 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 октября 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 ноября 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 11 ноября 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 18 ноября 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 ноября 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 2 декабря 2015
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 9 декабря 2015
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 декабря 2015
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 24 декабря 2015
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 30 декабря 2015
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 13 января 2016
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 20 января 2016
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 27 января 2016
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 3 февраля 2016
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 10 февраля 2016
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 17 февраля 2016
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 24 февраля 2016
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 2 марта 2016
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 9 марта 2016
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 16 марта 2016
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 23 марта 2016
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 30 марта 2016
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 6 апреля 2016
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 13 апреля 2016
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27 20 апреля 2016
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28 27 апреля 2016
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29 4 мая 2016
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30 11 мая 2016
Эпизод 31
Сезон 1 / Серия 31 18 мая 2016
Эпизод 32
Сезон 1 / Серия 32 25 мая 2016
Эпизод 33
Сезон 1 / Серия 33 1 июня 2016
Эпизод 34
Сезон 1 / Серия 34 8 июня 2016
Эпизод 35
Сезон 1 / Серия 35 15 июня 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Черная любовь» в своем ранении и аварии Ондера Кемаль начинает винить Эмира и клянется, что отомстит ему. Тем временем Асу становится все ближе к Кемалю и Нихан не может перестать ревновать бывшего возлюбленного.

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