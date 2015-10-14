В 1 сезоне 13 серии сериала «Черная любовь» в своем ранении и аварии Ондера Кемаль начинает винить Эмира и клянется, что отомстит ему. Тем временем Асу становится все ближе к Кемалю и Нихан не может перестать ревновать бывшего возлюбленного.