В 1 сезоне 4 серии сериала «Черная любовь» у Нихан и Кемаля впервые появляется возможность остаться наедине друг с другом, что выводит Эмира из себя. Тем временем план, который придумала Лейла, приходится по душе Нихан и совсем не нравится Кемалю.