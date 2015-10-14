В 1 сезоне 30 серии сериала «Черная любовь» в спальне Эмира находят Зейнеп. Ондер беспокоится за дочь и хочет, чтобы она была ближе к Кемалю. Тем временем Нихан всю себя посвящает работе, а ее опасения касательно Зейнеп растут с каждым днем.