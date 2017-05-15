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Киноафиша Сериалы Капитанша
Капитанша (2017 - 2017) Капитанша 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Капитанша» – это история о девушке по имени Саша Ермоленко. Непростые жизненные обстоятельства, в которые попала героиня, провели ее через множество увлекательных и опасных событий. Саша вынуждена была не раз испытать себя на прочность, а также обнаружить в себе качества, о существовании которых она даже не подозревала. Александра, которая никогда прежде не бывала на море и понятия не имела, как правильно управлять судном, встала за штурвал в качестве капитана. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский Валерий, брат Екатерины
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Леонид Громов
Леонид Громов
Александр Ратников
Александр Ратников
Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Капитанша - Сезон 1 Сезон 1
2017, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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