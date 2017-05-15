Российский мелодраматический сериал «Капитанша» – это история о девушке по имени Саша Ермоленко. Непростые жизненные обстоятельства, в которые попала героиня, провели ее через множество увлекательных и опасных событий. Саша вынуждена была не раз испытать себя на прочность, а также обнаружить в себе качества, о существовании которых она даже не подозревала. Александра, которая никогда прежде не бывала на море и понятия не имела, как правильно управлять судном, встала за штурвал в качестве капитана.