В 1 сезоне 8 серии сериала «Наследие Юпитера» ситуация Уолтера становится все более безвыходной. Шелдон и Брэндон объединяют свои усилия перед неизбежным столкновением с суперзлодеем. У Хатча возникают проблемы во время аферы.
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