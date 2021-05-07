В 1 сезоне 6 серии сериала «Наследие Юпитера» Грэйс начинает понимать, как свод правил влияет на молодых супергероев. Атмосфера на корабле накаляется, пока Шелдон пытается сделать все, что в его силах, для обеспечения успеха своей экспедиции.
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