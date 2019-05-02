В 5 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» в Сиэтле происходит зверское убийство крутого сыщика Мика Чизела. Чтобы вычислить преступника, Лив поглощает мозг детектива, благодаря чему обретает невероятные интеллектуальные способности.
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