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Киноафиша Сериалы Я — зомби Сезоны Сезон 5 Серия 10

Я — зомби 2015 - 2019 10 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Я — зомби»
Смерть головореза
Сезон 5 / Серия 1 2 мая 2019
Мертвый груз
Сезон 5 / Серия 2 9 мая 2019
Пять, шесть, семь, съели!
Сезон 5 / Серия 3 16 мая 2019
Точка зом
Сезон 5 / Серия 4 23 мая 2019
Смерть движется довольно быстро
Сезон 5 / Серия 5 30 мая 2019
Сваха
Сезон 5 / Серия 6 6 июня 2019
Филе для отдыха
Сезон 5 / Серия 7 13 июня 2019
Смерть продавца автомобилей
Сезон 5 / Серия 8 20 июня 2019
Свежая принцесса
Сезон 5 / Серия 9 27 июня 2019
Ночь и город зомби
Сезон 5 / Серия 10 11 июля 2019
Королева-убийца
Сезон 5 / Серия 11 18 июля 2019
Прощайте, зомби
Сезон 5 / Серия 12 25 июля 2019
Все хорошо, что хорошо кончается
Сезон 5 / Серия 13 1 августа 2019
О чем cерия

В 5 сезоне 10 серии сериала «Я — зомби» в Сиэтле происходит зверское убийство крутого сыщика Мика Чизела. Чтобы вычислить преступника, Лив поглощает мозг детектива, благодаря чему обретает невероятные интеллектуальные способности.

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