В 5 сезоне 7 серии сериала «Я — зомби» Лив расследует дело об убийстве шеф-повара в элитном ресторане. Поглотив мозг жертвы, она становится перфекционистом. Параллельно с этим делом Мейджор пытается вычислить предателя, подставившего командира.
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