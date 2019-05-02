В 5 сезоне 12 серии сериала «Я — зомби» история движется к своему финалу. Вот уже несколько месяцев люди и зомби конфликтуют на улицах Сиэтла, не желая идти на уступки. Финальное противостояние двух непримиримых сторон уже не за горами.
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