В 5 сезоне 3 серии сериала «Я — зомби» Лив и Рави берутся за расследование убийства двух танцоров, принимавших участие в городском конкурсе. Чтобы вычислить преступника, друзья начинают работу под прикрытием, образуя танцевальный дуэт.
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