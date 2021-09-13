В 1 сезоне 9 серии сериала «Историк» члены загадочной секты избивают мужчину плетками. Вскоре в заброшенном здании обнаруживается труп. Хантер помогает Ане в расследовании. Выясняется, что за всеми мистическими событиями стоит крупная IT-фирма.
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